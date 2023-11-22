В России предлагают ввести плату за утилизацию импортных гаджетов, чтобы поддержать производство отечественной электроники

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На круглом столе в Совете Федерации прозвучало предложение о введении в России утилизационного сбора на импортные смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры. По замыслу инициаторов, это должно стимулировать развитие отечественного производства электроники.

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Утилизационный сбор представляет собой платеж за будущую утилизацию продукции. Он может входить в цену товара или взиматься дополнительно при продаже либо перед утилизацией.

Согласно предложению, новый сбор будет распространяться на пять категорий техники: портативные компьютеры и смартфоны, планшеты, видеокамеры, аппаратуру для записи/воспроизведения изображений, а также печатные платы.

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Кроме того, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в России планируется запуск производств медицинского оборудования, в том числе аппаратов МРТ и КТ. Приоритет отдается сфере ядерной медицины.