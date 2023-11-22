МТС обеспечила интернетом отдаленные деревни Воронежской области. Теперь свыше 6,5 тысяч сельчан получили доступ к современным телекоммуникациям

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Компания МТС и региональное Министерство цифрового развития завершили проект по обеспечению мобильной связью малых населенных пунктов в семи районах Воронежской области. В результате высокоскоростной мобильный интернет стал доступен в 10 удаленных населенных пунктах региона.

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В рамках проекта были построены новые вышки связи и проложены линии передачи данных. Теперь более 6,5 тысяч сельских жителей получили доступ к современным услугам мобильной связи и интернету.

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Реализация проекта позволит улучшить качество жизни в сельской местности - у селян появилась возможность пользоваться государственными и коммерческими онлайн-сервисами, общаться с родственниками, развивать малый и средний бизнес на селе.