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ZANTI
ИИ-система для медицины Botkin.AI признана угрожающей жизни пациентов
Росздравнадзор запретил применение программы искусственного интеллекта Botkin.AI из-за выявленных отклонений от заявленных характеристик, что может представлять опасность для пациентов медучреждений.

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© National Cancer Institute

Росздравнадзор приостановил использование программного обеспечения с искусственным интеллектом Botkin.AI в российских медицинских учреждениях. 

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Как сообщается в пресс-релизе ведомства, специалисты Росздравнадзора провели анализ данного программного обеспечения и выявили отклонения его характеристик от заявленных при государственной регистрации. Это может представлять угрозу жизни и здоровью пациентов.

В связи с этим было принято решение о приостановлении использования Botkin.AI. Также Росздравнадзор инициировал проведение внепланового контроля в отношении производителя программы - компании ООО "Интеллоджик". 

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Кроме того, ведомство направило соответствующие заявление и документы в прокуратуру Москвы. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что это первый случай приостановки применения медицинской системы с искусственным интеллектом со стороны Росздравнадзора.

#искусственный интеллект #медицина #угроза #botkinai #приостановка #росздравнадзор
Источник: gazeta.ru
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