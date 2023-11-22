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Росздравнадзор приостановил использование программного обеспечения с искусственным интеллектом Botkin.AI в российских медицинских учреждениях.
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Как сообщается в пресс-релизе ведомства, специалисты Росздравнадзора провели анализ данного программного обеспечения и выявили отклонения его характеристик от заявленных при государственной регистрации. Это может представлять угрозу жизни и здоровью пациентов.
В связи с этим было принято решение о приостановлении использования Botkin.AI. Также Росздравнадзор инициировал проведение внепланового контроля в отношении производителя программы - компании ООО "Интеллоджик".
Кроме того, ведомство направило соответствующие заявление и документы в прокуратуру Москвы. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что это первый случай приостановки применения медицинской системы с искусственным интеллектом со стороны Росздравнадзора.