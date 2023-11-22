Росздравнадзор запретил применение программы искусственного интеллекта Botkin.AI из-за выявленных отклонений от заявленных характеристик, что может представлять опасность для пациентов медучреждений.

© National Cancer Institute

Росздравнадзор приостановил использование программного обеспечения с искусственным интеллектом Botkin.AI в российских медицинских учреждениях.

реклама

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, специалисты Росздравнадзора провели анализ данного программного обеспечения и выявили отклонения его характеристик от заявленных при государственной регистрации. Это может представлять угрозу жизни и здоровью пациентов.

В связи с этим было принято решение о приостановлении использования Botkin.AI. Также Росздравнадзор инициировал проведение внепланового контроля в отношении производителя программы - компании ООО "Интеллоджик".

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Кроме того, ведомство направило соответствующие заявление и документы в прокуратуру Москвы. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что это первый случай приостановки применения медицинской системы с искусственным интеллектом со стороны Росздравнадзора.