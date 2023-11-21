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Аудитория Telegram и YouTube в России растет на фоне блокировок
Новые данные показали рост активных пользователей Telegram и YouTube в октябре 2023 года в России. Эксперты связывают это с замещением заблокированных платформ.

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© camilo jimenez

Число активных пользователей в двух популярных российских соцсетях - Telegram и YouTube - заметно выросло в октябре текущего года. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитическим агентством Brand Analytics и опубликованного газетой "Коммерсантъ". 

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По информации аналитиков, аудитория Telegram увеличилась на 33% по сравнению с сентябрем и достигла 14 миллионов человек. На YouTube прирост активных авторов составил 18% - до 7,1 миллиона пользователей. Это первый рост на видеохостинге с 2021 года.

Специалисты связывают рост популярности YouTube в России с активным использованием сервиса в качестве источника новостей на фоне блокировок ряда независимых СМИ и соцсетей. Кроме того, россиянам нравится формат коротких вертикальных видео Shorts от YouTube, которые частично заменили видео с TikTok. 

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Таким образом, несмотря на ограничения, российские пользователи находят способы получать актуальную информацию и развлекательный контент в популярных соцсетях и мессенджерах. При этом аудитория Telegram и YouTube продолжает стремительно расти.

#аналитика #youtube #telegram #социальные сети #видеохостинг #блокировки #рост #аудитория
Источник: inzhukovskiy.ru
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