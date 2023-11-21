реклама
Число активных пользователей в двух популярных российских соцсетях - Telegram и YouTube - заметно выросло в октябре текущего года. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитическим агентством Brand Analytics и опубликованного газетой "Коммерсантъ".
реклама
По информации аналитиков, аудитория Telegram увеличилась на 33% по сравнению с сентябрем и достигла 14 миллионов человек. На YouTube прирост активных авторов составил 18% - до 7,1 миллиона пользователей. Это первый рост на видеохостинге с 2021 года.
Специалисты связывают рост популярности YouTube в России с активным использованием сервиса в качестве источника новостей на фоне блокировок ряда независимых СМИ и соцсетей. Кроме того, россиянам нравится формат коротких вертикальных видео Shorts от YouTube, которые частично заменили видео с TikTok.
Таким образом, несмотря на ограничения, российские пользователи находят способы получать актуальную информацию и развлекательный контент в популярных соцсетях и мессенджерах. При этом аудитория Telegram и YouTube продолжает стремительно расти.