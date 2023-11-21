Результаты тестирования 5G от Speedtest показали региональные различия - в США лидирует iPhone 15 Pro Max, а в Южной Корее - iPhone 14 Pro. Скорость зависит от инфраструктуры.

© Mika Baumeister

Недавно были опубликованы результаты тестирования скорости 5G сетей и смартфонов, проведенного разработчиками сервиса Speedtest. В фокусе исследования были производительность сетей 5G и современных флагманских смартфонов.

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Согласно результатам, iPhone 15 Pro Max показал самую высокую скорость 5G среди смартфонов в США - 285,02 Мбит/с. Также он лидировал в тестах в Канаде, Германии и Великобритании. В то же время, результаты значительно варьировались по регионам, что отражает различия в развитии инфраструктуры.

Например, в Южной Корее лучший результат показал iPhone 14 Pro с 594,49 Мбит/с. В Бразилии лидером стал базовый iPhone 15 с 533,32 Мбит/с. А в Филиппинах первое место занял Samsung Galaxy Fold 5 с 140,20 Мбит/с.

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Эти данные демонстрируют текущее состояние технологии 5G и производительности смартфонов в разных странах. Вместе с тем, они подчеркивают проблемы в реализации потенциала 5G по всему миру, что требует дальнейшего развития инфраструктуры.