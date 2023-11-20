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По сообщениям пользователей, популярный видеохостинг YouTube замедляет загрузку видео для пользователей браузера Firefox. В сообществе Firefox на Reddit появилось несколько жалоб от пользователей, которые столкнулись с задержкой в 5 секунд при загрузке видео на YouTube. При этом, если пользователь маскировался под Chrome, изменяя user agent, задержка исчезала.
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Энтузиасты из сообщества Firefox провели расследование и обнаружили, что причиной задержки является специальный код в JavaScript YouTube, который умышленно замедляет загрузку видео на 5 секунд для desktop-версии сайта. Пока непонятно, что именно побудило YouTube добавить такой код. Одна из версий - это попытка борьбы с блокировщиками рекламы, чтобы гарантировать минимальное время показа рекламы перед видео.
YouTube пока не прокомментировал ситуацию.