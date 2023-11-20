Чат-бот сможет учитывать их в дальнейшем общении, делая диалог более персонализированным

© Jonathan Kemper

Компания OpenAi анонсировала тестирование новой функции для своего чат-бота ChatGPT, которая позволит искусственному интеллекту запоминать предыдущие диалоги с конкретными пользователями.

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По словам разработчиков, эта возможность сделает общение с ChatGPT более персонализированным и интуитивно понятным. На данном этапе нововведение доступно лишь ограниченному кругу тестеров.

Функция памяти позволит ChatGPT не просто хранить историю бесед, но и активно учиться на основе этих данных. Например, запоминать предпочтения пользователя в программировании, хобби, путешествиях и предлагать соответствующие рекомендации при последующих запросах.

По замыслу разработчиков, такая возможность сделает общение с чат-ботом более похожим на диалог с живым собеседником. Пользователи смогут видеть, что ИИ не просто отвечает по шаблону, а действительно адаптируется к конкретному человеку.

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Пока неизвестно, будет ли функция памяти в конечном итоге доступна всем или только платным подписчикам ChatGPT. Однако уже сейчас очевидно, что это важный шаг в развитии персонализированного ИИ.