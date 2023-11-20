Уволенный глава OpenAI Сэм Альтман ведет переговоры о возвращении на пост CEO на фоне массовых уходов топ-менеджеров и угрозы потери инвесторов

© Levart_Photographer

Уход основателя компании OpenAI Сэма Альтмана с поста генерального директора в пятницу привел к внутреннему кризису в быстрорастущей технологической фирме. Как стало известно, совет директоров OpenAI уже ведет переговоры о возвращении Альтмана на пост CEO.

реклама

Решение об увольнении Альтмана было принято советом директоров внезапно и без предупреждения. Вскоре после этого с поста президента компании ушел еще один сооснователь OpenAI Грег Брокман. Ряд ведущих сотрудников научного подразделения последовали их примеру, подав в отставку в знак протеста.

Несмотря на заявление основного инвестора Microsoft о приверженности партнерству с OpenAI, уход Альтмана, бывшего публичным лицом компании, создал репутационные риски для стремительно набиравшей популярность фирмы. Уход ключевых менеджеров также угрожает темпам инновационного развития.

В свете разразившегося внутреннего кризиса совет директоров OpenAI пытается вернуть Альтмана на пост главы компании. Однако сам Альтман пока не принял окончательного решения и выдвигает условия по изменению модели управления. Тем временем Альтман вместе с Брокманом рассматривают варианты создания нового стартапа в сфере ИИ.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Ситуация вокруг OpenAI продолжает оставаться нестабильной.