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В Московской области запустили новый образовательный проект, который поможет старшеклассникам лучше подготовиться к сдаче ЕГЭ по информатике. Как сообщается на сайте регионального министерства госуправления, школьники теперь могут воспользоваться материалами платформы "ЕГЭ по информатике" на Яндекс Учебнике.
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Главной особенностью проекта является подключение к платформе искусственного интеллекта. С помощью нейросети ученики смогут получать разъяснения к заданиям, узнавать значения терминов, изучать решения типовых задач. По заверениям разработчиков, нейросеть способна объяснить ход решения, показать разбор и дать другие полезные подсказки.
Использовать материалы платформы школьники могут абсолютно бесплатно.