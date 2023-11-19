Новый доклад Конгресса США показал, что несмотря на запрет экспорта передовых технологий, Китай сумел вдвое нарастить закупки оборудования для производства чипов в 2023 году.

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Вопреки введенным США ограничениям на экспорт передовых технологий, Китай в этом году значительно нарастил закупки оборудования для производства чипов.

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Об этом свидетельствует недавний доклад комиссии Конгресса США объемом 740 страниц. В документе описаны возможные пути утечки технологий в Китай.

В октябре 2022 года США ввели запрет на экспорт в Китай оборудования для производства чипов с техпроцессом лучше 14 нм. Однако уже в августе 2023 компания Huawei выпустила смартфон Mate 60 с процессором 7 нм.

По данным доклада, китайские фирмы воспользовались задержкой введения аналогичных ограничений в Нидерландах и Японии. За этот период из Нидерландов в Китай поставлено оборудования на $3 млрд.

В целом же за 8 месяцев 2023 года Китай потратил на импорт для производства чипов $14 млрд. Это вдвое больше обычного объема.

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Доклад опубликован накануне переговоров Байдена и Си Цзиньпина. Он демонстрирует, что США пока не удается в полной мере ограничить технологическое развитие Китая.