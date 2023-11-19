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Московская компания разработала светильник нового поколения для школьников
Московская компания представила светильник для школьников с LED источником света, не нагревающимся в процессе работы, что снижает опасность получения ожога.

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Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Компания из Москвы представила светильник нового поколения, предназначенный для использования школьниками. Как сообщает РИАМО со ссылкой на слова директора компании Александра Овчинского, разработанный светильник отличается от традиционных настольных ламп рядом особенностей. 

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В частности, в светильнике используется светодиодный источник света, который не нагревается в процессе работы. Благодаря этому снижается опасность получения ожога при случайном прикосновении к лампе. Кроме того, светодиодный источник света потребляет значительно меньше электроэнергии по сравнению с лампами накаливания.

Еще одно преимущество нового светильника - наличие специальной оптической системы. Она позволяет создавать мягкий и рассеянный свет, не создающий бликов на поверхности. По словам Овчинского, это снижает усталость глаз при чтении и письме. 

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Корпус светильника выполнен из прочного пластика, имеет эргономичную форму и небольшой вес. Это облегчает его переноску и использование детьми. Компания уже начала поставлять новые светильники в ряд московских школ для тестирования в условиях реальной эксплуатации.

#светильник #лампы #учеба #яркость #пульсации #светодиод #ugr #освещенность #цветовая температура #цветопередача
Источник: riamo.ru
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