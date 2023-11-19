Устройство может функционировать до 1800 часов без подзарядки от сети.

Компания Garmin представила новую модель навигатора eTrex Solar с поддержкой солнечной подзарядки. Отличительной особенностью устройства является практически неограниченная автономность работы без необходимости подключения к сети. Согласно заявлению производителя, eTrex Solar может функционировать до 1800 часов без подзарядки, что составляет более двух месяцев в режиме Expedition Mode.

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Навигатор оснащен 2,2-дюймовым экраном с высокой контрастностью для удобства отслеживания маршрута и текущих координат. Для точного определения местоположения в различных условиях используется многодиапазонный GNSS-приемник. Встроенный цифровой компас обеспечивает определение точного направления движения.

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Для любителей геокешинга предусмотрена возможность автоматического обновления кешей при подключении устройства к смартфону. Корпус навигатора имеет защиту по стандарту IPX7 и прочную конструкцию, устойчивую к ударам и падениям.