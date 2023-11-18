реклама
Компания Domino's Pizza представила концептуальную модель электровелосипеда с встроенной печью для доставки пиццы.
реклама
Данная разработка получила название DXD. Основной особенностью велосипеда является наличие специальной печи с вентилятором, размещенной в задней части транспортного средства. По замыслу компании, это позволит поддерживать оптимальную температуру пиццы во время доставки.
DXD выполнен на базе стандартного электровелосипеда с 20-дюймовыми колесами. Аккумулятор размещен в нижней трубе рамы. Для устойчивости при парковке предусмотрена широкая подставка под заднее колесо.
По словам представителя Domino's, данная разработка демонстрирует стремление компании к инновациям, положительно влияющим на сотрудников, клиентов и экологию. Вместе с тем, в ближайшее время массового выпуска и использования модели DXD не предвидится.
На данный момент концепт электровелосипеда ориентирован на рынки Domino’s Pizza Enterprises, включающие Австралию, Новую Зеландию, Японию и Тайвань.