Устройство обеспечивает низкое время отклика 4.2 мс и поддерживает разрешение 1440p при 120 Гц.

© ViewSonic

Компания ViewSonic представила новый 4K лазерный проектор LX700-4K из линейки "Designed for Xbox". Устройство ориентировано как на геймеров, так и на любителей кино.

реклама

Проектор обеспечивает яркость 3500 люмен и разрешение до 4K. В режиме 1080p время отклика составляет 4,2 мс, что важно для игр. Также поддерживается разрешение 1440p при 120 Гц.

Источник света рассчитан на 30000 часов работы. Проектор оснащен оптическим зумом 1.36x, вертикальной и горизонтальной коррекцией трапецеидальных искажений, функцией lens-shift для смещения изображения.

Имеются порты HDMI (один с поддержкой eARC), USB, аудиовыход 3.5 мм. Встроен динамик мощностью 15 Вт. Поддерживаются внешние медиаплееры и приставки.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Цена и дата начала продаж LX700-4K на момент написания заметки не сообщаются.