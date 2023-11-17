Сенсорный экран устройства не реагирует должным образом на нажатия во время игры

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Вышедший недавно портативный игровой гаджет PlayStation Portal столкнулся с проблемами при запуске игры Alan Wake 2. Как сообщают игроки, сенсорный экран устройства не реагирует должным образом на нажатия во время игры.

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Эта неполадка особенно критична для Alan Wake 2, поскольку в игре сенсорный экран используется для открытия карты, входа в Mind Palace и других важных игровых механик. Игрокам приходится постоянно прибегать к этим функциям в процессе прохождения.

Один из пользователей Reddit поделился временным решением проблемы: нужно положить оба больших пальца на экран и дважды нажать. Похоже, проблема заключается во взаимодействии именно Alan Wake 2 и PlayStation Portal, поскольку в других играх сенсорный экран работает исправно.

Ожидается, что разработчики выпустят патч после того, как разберутся в причине ошибки. Вероятно, Alan Wake 2 станет популярной игрой среди новых владельцев PlayStation Portal, поэтому решение этой проблемы является приоритетным.

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Возможно, по мере выхода новых игр будут обнаруживаться и другие подобные ошибки, связанные с работой PlayStation Portal. Пока это лишь первые дни новой портативной игровой платформы от Sony.