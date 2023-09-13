Новые смартфоны Apple с улучшенным дизайном, функциями и характеристиками

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Вторник стал приятным сюрпризом для поклонников техники Android, поскольку компания Apple в этот день представила новые модели смартфонов - iPhone 15 и iPhone 15 Pro. Ожидания были оправданы, так как новый айфон получил несколько значимых обновлений.

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Впервые в истории айфонов был добавлен универсальный разъем USB Type-C, который долго ожидали поклонники Android. Такой разъем значительно облегчит процесс зарядки и подключения к другим устройствам. Кроме этого, в iPhone 15 и iPhone 15 Pro появился новый тип экрана с Ceramic Shield, обеспечивающий надежную защиту, а также яркость до 2000 нит.

Дизайнеры не остались в стороне и вносили свои изменения, скругляя фаски аппарата и создавая красивый эстетический образ. Теперь новые модели будут доступны в пяти различных цветовых вариантах, чтобы каждый мог выбрать то, что больше всего нравится.

Качество камеры тоже было значительно улучшено, увеличив число мегапикселей до 48 и добавив двукратный зум. Отдельное внимание стоит уделить процессору A16, который гарантирует высокую производительность и быструю работу смартфона.

Продажи новых моделей официально начинаются с 22 сентября по мировым магазинам. В России появление iPhone 15 и iPhone 15 Pro может затянуться на протяжении месяца, так как требуется сертификация устройств на российском рынке. Тем не менее, эксперты считают, что в течение нескольких недель новые модели вскоре появятся в России. Остается только ждать и наблюдать, как новые смартфоны Apple завоюют сердца пользователей.