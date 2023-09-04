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Motorola представила бюджетный 5G-смартфон Moto G84 для индийского рынка
Motorola представила бюджетный 5G-смартфон Moto G84 для Индии с дисплеем 120 Гц и двойной камерой за 19 999 рупий.

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© Motorola

Компания Motorola представила нового смартфона Moto G84 на индийском рынке. Устройство оснащено процессором Snapdragon 695 с поддержкой 5G и обещает стать отличным выбором по соотношению цены и характеристик. 

Moto G84 получил 6,5-дюймовый ОLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касаний 240 Гц. Производитель обещает максимальную яркость экрана 1300 нит. Фронтальная камера на 16 Мп с диафрагмой f/2.45 расположена в центральном вырезе. 

На задней панели размещены две камеры вместо трех, как у Moto G82. Основная 50 Мп камера с сенсором 1/1.5” и диафрагмой f/1.88 оснащена фазовым и лазерным автофокусом, а также оптической стабилизацией изображения. Рядом расположился 8 Мп ультраширокоугольный модуль с углом обзора 118 градусов, но без автофокуса.

Обе камеры поддерживают 4K видео при 30 кадрах в секунду и технологию Auto Night Vision для улучшения съемки в темноте. Moto G84 также получил поддержку Dolby Atmos и технологию пространственного звучания Moto Spatial Sound. Стереодинамики обещают отличное звучание.

Смартфон поставляется с Android 13 и гарантированными обновлениями до Android 14 и 3 годами своевременных обновлений безопасности. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю 30-ваттную зарядку. Также есть Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, NFC, разъем 3.5 мм для наушников и слот для двух SIM-карт.

Moto G84 доступен в трех цветовых вариантах, включая эксклюзивный оттенок Viva Magenta от Pantone. Смартфон оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Цена в Индии составляет 19 999 индийских рупий (около 245 долларов). Продажи стартуют 8 сентября в интернет-магазине Flipkart.

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Источник: gsmarena.com
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