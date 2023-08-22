Вспоминается анекдот про кризис, который затронет богатых

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Председатель ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что ограничения на использование техники Apple в госструктурах не будут распространяться на рядовых граждан России. По его словам, запреты касаются только служебного общения и обмена данными.



"Гаджеты Apple являются источником информации, и мы до конца не понимаем все их возможности в этой сфере. Там, где есть служебное общение, оно автоматически дублируется в непонятные нам центры сбора данных. Если же гражданину, чья деятельность не связана со службой или производством, удобнее пользоваться iPhone, запрет будет нерациональным", - пояснил Хинштейн.



Парламентарий отметил, что переход на Android-смартфоны также неоднозначен, поскольку даже в российских устройствах используются импортные комплектующие с неясной степенью защиты. "Сегодня каждый из нас находится под определенным контролем. Речь идет не только о смартфоне, но и о рекомендательных системах, искусственном интеллекте", - подчеркнул парламентарий.