Утечка раскрывает возможные характеристики и цены Xiaomi 13T и 13T Pro. Взгляните на то, что может предложить новая серия смартфонов Xiaomi.

© NotebooCheck.net

Новая серия смартфонов Xiaomi, включающая модели 13T и 13T Pro, готовится к мировому запуску 1 сентября. Предварительные утечки информации предлагают взглянуть на возможные характеристики и цены этих гаджетов.



Ожидается, что Xiaomi 13T будет оснащен рядом впечатляющих функций, включая мощный аккумулятор на 5000 mAh, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2712 x 1220 пикселей. Камера устройства будет включать 20 MP фронтальную камеру и тройную основную камеру с 50 MP основным сенсором, 50 MP телеобъективом и 12 MP ультрашироким сенсором.

реклама



13T Pro, позиционируемый как более мощный вариант, должен быть оснащен флагманским чипсетом MediaTek Dimensity 9200 Plus, 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Особенностью Pro-версии будет и быстрая зарядка с мощностью 120 Вт.

Согласно утечкам, стандартная модель Xiaomi 13T будет оснащена процессором Dimensity 8200 Ultra, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенного накопителя и поддержкой зарядки мощностью 67 Вт.

Что касается цен, то модель Xiaomi 13T с 8 ГБ RAM и 256 ГБ памяти будет стоить £549 ($699) в Великобритании и €649 ($707) во Франции. Xiaomi 13T Pro с 12 ГБ RAM и 512 ГБ памяти обойдется в £699 ($889) в Великобритании, а самая дорогая модель с 16 ГБ RAM и 1 ТБ памяти будет стоить €999 ($1,000) во Франции.