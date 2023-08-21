Инсайдеры утверждают, что Apple выпустит iPhone 15 Ultra с 10-кратным оптическим зумом.

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Согласно информации из нескольких надежных источников, Apple планирует представить новую флагманскую модель смартфона iPhone 15 Ultra.



По словам инсайдера Эндрю О’Хара, iPhone 15 Ultra будет оснащен камерой с 10-кратным оптическим зумом. Для сравнения, модели iPhone 15 Pro и Pro Max, вероятно, получат максимум 6-кратное увеличение.



Учитывая предыдущие слухи о новом слоеном сенсоре в линейке iPhone 15 и дефиците матриц у Sony, можно предположить, что именно флагманский iPhone 15 Ultra получит наиболее продвинутые технологии камеры.



Ожидается, что блок камер в iPhone 15 Ultra с перископ-объективом будет достаточно большим. Однако пока неясно, сможет ли Apple установить сенсор размером 1 дюйм, как в Xiaomi 13 Ultra.