Разработчики анонсировали продолжение популярной серии шутеров

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Компания Activision анонсировала выход четвертой части шутера Call of Duty: Modern Warfare. Об этом заявил главный нарративный дизайнер игры Брайан Блум.



По его словам, истории персонажей в Modern Warfare будут продолжены. Разработчики планируют сделать сюжет нелинейным, персонажи смогут меняться.



Сейчас студия Sledgehammer Games занята подготовкой к выходу третьей части игры 10 ноября. В ней обещают улучшенный сюжет и новые режимы мультиплеера.



Таким образом, Modern Warfare 4 уже разрабатывается, хотя основные силы направлены на выпуск третьей части.



В серии Call of Duty осталось две основные подсерии: Modern Warfare о современных войнах и Black Ops о конце XX века.



Activision также развивает онлайн-проект Warzone в жанре «королевская битва».