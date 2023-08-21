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Компания Activision анонсировала выход четвертой части шутера Call of Duty: Modern Warfare. Об этом заявил главный нарративный дизайнер игры Брайан Блум.
По его словам, истории персонажей в Modern Warfare будут продолжены. Разработчики планируют сделать сюжет нелинейным, персонажи смогут меняться.
Сейчас студия Sledgehammer Games занята подготовкой к выходу третьей части игры 10 ноября. В ней обещают улучшенный сюжет и новые режимы мультиплеера.
Таким образом, Modern Warfare 4 уже разрабатывается, хотя основные силы направлены на выпуск третьей части.
В серии Call of Duty осталось две основные подсерии: Modern Warfare о современных войнах и Black Ops о конце XX века.
Activision также развивает онлайн-проект Warzone в жанре «королевская битва».