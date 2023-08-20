Исследователи из Стэнфорда разработали инновационную краску, которая может как охлаждать, так и согревать помещения в зависимости от погоды.

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Ученые из Стэнфордского университета создали уникальную краску, способную регулировать температуру внутри зданий. Она состоит из двух слоев - один отражает инфракрасное излучение, второй пропускает его.



Летом внешний слой отражает солнечные лучи, не давая зданию нагреваться. Зимой же внутренний слой пропускает инфракрасное излучение внутрь помещения, сохраняя тепло.



Тесты показали, что новая краска на 10 раз эффективнее отражает инфракрасные лучи по сравнению с обычными аналогами. Потребление энергии на отопление снизилось на 36%, на охлаждение - более чем на 20%.



Краска обладает водоотталкивающими свойствами и доступна в разных цветах. Это может стать революцией в пассивном климат-контроле зданий и снизить зависимость от дорогих систем кондиционирования.