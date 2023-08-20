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Квантовые вычисления: мировой рынок достигнет $7,6 млрд к 2027 году
IDC прогнозирует рост мирового рынка квантовых вычислений до $7,6 млрд к 2027 году, несмотря на замедление темпов по сравнению с ранними ожиданиями.

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© Overclockers.ru / Kandinsky 2.2

Согласно прогнозу компании IDC, мировой рынок квантовых вычислений вырастет с $1,1 млрд в 2022 году до $7,6 млрд в 2027-м. Это означает средний ежегодный рост на уровне 48,1% в ближайшие 5 лет. В прогноз включены услуги квантовых вычислений.

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Ранее IDC предсказывала более быстрый рост рынка, однако замедление связано с медленным прогрессом в создании оборудования для квантовых вычислений. Кроме того, на перспективы рынка влияют такие факторы, как инфляция, возможная рецессия и конкуренция с другими передовыми технологиями, например искусственным интеллектом.

Ожидается, что рынок будет расти умеренными темпами до прорыва в создании аппаратного обеспечения для квантовых вычислений. До этого момента драйверами роста станут услуги квантовых вычислений и увеличение вычислительных нагрузок.

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#idc #квантовые вычисления #квантовые компьютеры #квантовые технологии
Источник: it-world.ru
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Квантовые вычисления: мировой рынок достигнет $7,6 млрд к 2027 году
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