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Российские хакеры атаковали сайты литовских АЗС
Хакерская группировка Killnet сообщила об атаке на сайты 429 заправочных станций в Литве в ответ на проукраинскую позицию страны.

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Источник фото: pexels.com

Российская хакерская группировка Killnet заявила о проведении кибератаки на сайты 429 заправочных станций в Литве. По словам представителя группировки KillMilk, это ответ на проукраинскую политику литовских властей.

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В результате атаки перестали работать сайты и мобильные приложения крупнейших сетей АЗС в Литве - Circle-K, Neste, Emsi, Viada, Orlen и Baltic Petroleum. Пользователи столкнулись с проблемами при начислении бонусов на картах лояльности заправок.

Хакер KillMilk заявил, что средства, полученные от этой атаки, будут потрачены на нужды российских военных. Это уже не первая подобная кибератака российских хакеров на инфраструктуру Литвы в ответ на ее проукраинскую позицию.

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#новости #политика #хакеры #литва #мировая политика
Источник: ferra.ru
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