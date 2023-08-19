WhatsApp обновится - теперь фото можно будет отправлять в высоком качестве

Источник фото: theverge.com

ак сообщил в своем аккаунте в Instagram глава компании Meta Марк Цукерберг, теперь при отправке изображений в WhatsApp можно будет выбирать между стандартным и высоким разрешением.

реклама

По словам Цукерберга, отправка фото в WhatsApp "выходит на новый уровень". После получения обновления, пользователи увидят в приложении иконку "HD", нажав на которую смогут отправлять изображения с разрешением 4096 x 2692 пикселей. При этом по умолчанию по-прежнему будет использоваться стандартное качество фотографий.

Источник фото: theverge.com

HD-фотографии будут зашифрованы, как и все остальные медиафайлы в WhatsApp. Пользователи с медленным интернет-соединением смогут выбрать - получать высокое или стандартное качество картинок. Также в будущем компания собирается ввести функцию отправки HD-видео