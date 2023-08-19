Неожиданный инцидент со смартфоном Apple в Индии вызвал опасения относительно безопасности мобильных устройств. Прем Радж Сингх получил ожоги от взорвавшегося iPhone.

Источник фото: mashable.com

В недавнем неожиданном инциденте в городе Алигарх, штат Уттар-Прадеш, iPhone местного предпринимателя загорелся прямо в его кармане. Это событие привело к возобновлению дискуссий о проблеме спонтанного воспламенения смартфонов.



Прем Радж Сингх, 47-летний бизнесмен в сфере недвижимости из Алигарха, заметил, что его iPhone стал горячим в кармане, а затем из него начал выходить дым. Инцидент привел к ожогам на левом бедре и большом пальце Сингха, заставив его обратиться за медицинской помощью. Каким был конкретный модель iPhone, оказавшийся замешанным в инциденте, пока неизвестно.

Сингх, который был пользователем iPhone более десяти лет, был расстроен этим происшествием. Степень повреждения iPhone была значительной: фронтальная и задняя панели отделились друг от друга из-за интенсивности воспламенения. Отметим, что не было замечено никаких внешних факторов, которые могли бы спровоцировать воспламенение, таких как подключение к зарядному устройству или продолжительное использование, которое могло бы привести к накоплению избыточного тепла.



На основании доступного изображения можно предположить, что это был старый iPhone 8 или iPhone 7. Однако точная модель пока не подтверждена.