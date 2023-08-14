Дилеры больше не смогут использовать онлайн-системы для технического обслуживания и диагностики автомобилей

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Крупнейший производитель автомобилей Mercedes-Benz принял решение полностью отключить российских дилеров от своего корпоративного программного обеспечения. Это означает, что дилеры больше не смогут использовать онлайн-системы для технического обслуживания и диагностики автомобилей.



По информации источников в компании «МБ РУС», дистрибьюторе Mercedes-Benz в России, дилерам больше недоступны все онлайн-ресурсы производителя. Это негативно скажется на качестве и сроках проведения сервисных работ - без доступа к базам данных и алгоритмам диагностики механики будут вынуждены обходиться собственным опытом.

Отключение от корпоративного ПО является логическим шагом Mercedes-Benz после ухода с российского рынка. Теперь техническое обслуживание моделей компании в России будет менее эффективным и качественным. Это негативно скажется как на владельцах автомобилей Mercedes-Benz, так и на доходах уполномоченных дилеров.

В целом, данное решение показывает, что компания полностью прекращает поддержку своего бизнеса в России и готовится к длительному отсутствию на российском рынке.