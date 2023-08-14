Уязвимость в SYNC3 Ford позволяет хакерам через Wi-Fi получить данные и управлять функциями авто. Производитель уже работает над патчем.

© overclockers.ru / Kandinsky 2.2

Компания Ford предупредила о потенциальной уязвимости в своей информационно-развлекательной системе SYNC3, которая используется во многих моделях автомобилей. Речь идет об уязвимости переполнения буфера в драйвере подсистемы Wi-Fi. Она позволяет злоумышленнику в радиусе действия Wi-Fi выполнить произвольный код на устройстве.

реклама

Однако, несмотря на серьезность проблемы, Ford заверяет, что она не способна поставить под угрозу безопасность вождения. Компания ссылается на то, что информационно-развлекательная система изолирована от управления автомобилем.

Тем не менее, уязвимость вызывает обеспокоенность. Она позволяет получить доступ к личным данным водителя и использовать функции дистанционного контроля авто.

Ford уже разрабатывает обновление программного обеспечения для устранения проблемы. Пока же рекомендуется просто отключить Wi-Fi в настройках.

Данный инцидент в очередной раз поднимает вопрос о безопасности современных "умных" автомобилей. Всё больше функций подключаются к интернету, что открывает новые возможности для хакеров. Автопроизводителям предстоит тщательно проработать защиту этих систем.