Цель - объединить усилия для противодействия киберугрозам, пандемиям и другим вызовам

Источник изображения: pxfuel.com

Согласно новой стратегии, опубликованной на этой неделе, американские спецслужбы будут активнее делиться разведданными с частным сектором, НКО и академическими кругами. Это продиктовано необходимостью эффективнее противостоять новым угрозам вроде пандемий и кибератак.

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Разведсообщество США должно переосмыслить подход к обмену информацией, говорится в стратегии. В последние годы правительство уже начало делиться данными о киберугрозах и иноагентском влиянии в интернете.

Теперь планируется институционализировать обмен разведданными по широкому кругу тем с бизнесом и экспертами. Это касается, в частности, искусственного интеллекта, геополитических последствий изменения климата и полупроводников.

Стратегия призвана направлять 18 американских спецслужб с бюджетом $90 млрд. Они также должны поддерживать США в соперничестве с Китаем и Россией, особенно в технологической сфере.