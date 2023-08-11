Экран нового OnePlus Ace 2 Pro будет работать даже под дождём.

Фото: Wccftech

Компания OnePlus анонсировала свой новый смартфон Ace 2 Pro с уникальным дисплеем, который будет работать даже в дождливую погоду. Технология получила название "Rain Water Touch" и позволит экрану корректно реагировать на касания при наличии капель воды.

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Ранее использование сенсорных экранов в дождь часто приводило к ошибкам: смартфон не распознавал прикосновения пальцев или регистрировал капли дождя как нажатия. Благодаря водостойкому экрану, OnePlus Ace 2 Pro сможет избежать подобных проблем.

Для сравнения, даже продвинутые модели вроде iPhone 14 Pro начинают давать сбои при попадании дождевых капель на дисплей. Это подчеркивает технологическое превосходство инженеров OnePlus в данной области.

Пока неизвестно, появится ли такая технология в других смартфонах OnePlus или моделях других производителей. Но китайская компания явно сделала большой шаг вперед в создании надежных дисплеев.

Премьера OnePlus Ace 2 Pro состоится на следующей неделе в Китае, а позже смартфон может поступить в продажу на зарубежных рынках.