Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ZANTI За пост начислено вознаграждение
OnePlus готовит к выпуску флагманский смартфон Ace 2 Pro с водостойким экраном
Экран нового OnePlus Ace 2 Pro будет работать даже под дождём.

реклама

Фото: Wccftech

Компания OnePlus анонсировала свой новый смартфон Ace 2 Pro с уникальным дисплеем, который будет работать даже в дождливую погоду. Технология получила название "Rain Water Touch" и позволит экрану корректно реагировать на касания при наличии капель воды.

реклама

Ранее использование сенсорных экранов в дождь часто приводило к ошибкам: смартфон не распознавал прикосновения пальцев или регистрировал капли дождя как нажатия. Благодаря водостойкому экрану, OnePlus Ace 2 Pro сможет избежать подобных проблем.

Для сравнения, даже продвинутые модели вроде iPhone 14 Pro начинают давать сбои при попадании дождевых капель на дисплей. Это подчеркивает технологическое превосходство инженеров OnePlus в данной области.

Пока неизвестно, появится ли такая технология в других смартфонах OnePlus или моделях других производителей. Но китайская компания явно сделала большой шаг вперед в создании надежных дисплеев.

Премьера OnePlus Ace 2 Pro состоится на следующей неделе в Китае, а позже смартфон может поступить в продажу на зарубежных рынках.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#iphone #oneplus
Источник: wccftech.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
4080 Gigabyte по курсу 85 - смотри
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Apple тестирует чип M3 Max с 40 графическими ядрами
Apple A17 Bionic получит 6 процессорных и 6 графических ядер
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест" прокомментировал слухи о переброске "музыкантов"
3
В Германии заговорили об осушении и консервации труб Северного Потока
1
Обновление Ratchet & Clank Rift Apart делает доступной трассировку лучей на видеокартах Radeon RX
2
Удачное попадание Ланцета в борт башни Абрамса может вызвать взрыв боеукладки
1
Завод по производству M2020 расширили в 2 раза и готовы к массовому производству "киллера Абрамсов"
+
Боец ЧВК «Вагнер» Брест: если ты не видишь «вагнеровца», то это не значит, что его там нет
+
Российские инженеры готовы к производству уникального плавающего бронетранспортёра БТ-3У
3
Американский танк AbramsX получит защиту верхней полусферы как у Т-14
2
Эти утром ВСУ предприняли попытку танкового прорыва в районе Работино
+
75 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13 – рассылка почти завершена
9
Японский поставщик литографического оборудования Tokyo Electron на 39% зависит от выручки в Китае
+
Выходит долгожданный четвертый сезон сериала «Шифр» с Екатериной Вилковой и Марьяной Спивак
+
В ЧВК Вагнер заявили, что сотрудникам поступают предложения от других ЧВК
1
Трамп заподозрил демократов в попытках фальсифицировать предстоящие выборы президента
+
Украина открыла морские порты для торговых судов, но не гарантирует их безопасность
1
Россия настаивает на подключении Россельхозбанка к SWIFT для продолжения зерновой сделки
+
Германия направила на Украину две пусковые установки Patriot
2
Жители РФ перестали покупать дорогие смартфоны Apple и Samsung – почему цены растут, а спрос падает
1
Украинский чиновник призвал эвакуироваться население Купянского района из-за "Русских у порога"
1
Процессоры Intel потеряли до 39% скорости после выхода заплатки для критической уязвимости Downfall
+

Популярные статьи

Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
11
Крылатая "невидимка" X-50: ВКС России приготовили новый сюрприз для киевского режима
10
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
42
7 видеокарт NVIDIA и AMD, вызывающих разочарование и не рекомендующихся к покупке летом 2023 года
9
Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности
14
Небольшое тестирование в игре Ratchet & Clank: Rift Apart
2
Япония ввела запрет за экспорт автомобилей в Россию – почему пострадают только рядовые японцы
22
«Вагнер» в Беларуси — реальная ситуация и обстановка на данный момент
3
США намерены принять участие в вооруженном вторжении в Нигер
1
Тестирую старушку GTX 960 в Baldur’s Gate 3
13

Сейчас обсуждают

Никита Ермолаев
14:19
6400 в два раза мощнее 1630 на pcie3.0, а стоит столько же. Ясно что это затычка, но своего клиента найдёт
7 видеокарт NVIDIA и AMD, вызывающих разочарование и не рекомендующихся к покупке летом 2023 года
Полина Паламарь
14:08
На любом ресурсе прикрепление к статье ссылок на источники крайне желательно :/
Энтузиаст создал интерактивную карту мира репозиториев GitHub
Vasijara
14:03
С какой такой скидкой, жесть, тебе нужно иметь 11953 сберспасибо и карту сбербанка в принципе для типа скидки, да ещё наверняка куча условий должна быть соблюдена, скидку нашёл. Так то я вижу что 7600...
7 видеокарт NVIDIA и AMD, вызывающих разочарование и не рекомендующихся к покупке летом 2023 года
Кирилл Прозоровский
13:59
Они уже небо над Донбассом не закрывали и Боинг грохнули. И вот опять.не просто не закрыли а открыли там где грохнуть можно. Типа русские виноваты.
Украина открыла морские порты для торговых судов, но не гарантирует их безопасность
Семён Скыф
13:57
ХХХ хх х 😂😂😂 с последняя место экономика России первая,😂😂😂 аналогов нет 😂😂😂
Baldur’s Gate 3 предсказуемо возглавила недельный чарт продаж в Steam
FelsheR-BAN100909
13:53
Соседи всю свою страну подарили западу, прикинь!?)) Зато печенек поели и их жёны и дочери самые дешёвые проститутки европы. 400 лярдов еще заработаем, всем пофиг на них. Украина дороже денег, и домой ...
Крылатая "невидимка" X-50: ВКС России приготовили новый сюрприз для киевского режима
unhurtable
13:44
K серии имелись ввиду, другой вопрос что слишком пафосно разницу в 1% который еще тот вопрос - что там будет с новыми BIOS и/или на другой матери "заранее проиграл" это просто хайп
По результатам теста Geekbench 6 Core i5-14600K оказался позади Ryzen 5 7600X
Victor Konovalov
13:43
На ассиметричных, а не гибридных. И только в низком, устаревшем fullHD разрешении.
Частота кадров в Atlas Fallen увеличивается при отключении E-ядер на гибридных процессорах Intel
Александр Самсонов
13:37
Мне для игОр. Купил безбуферные ссд. И даже если мелкоблочка увеличит скорость +50% то я уже буду доволен результатом. Более того, сейчас у меня в компе 4 разных диска, мне это не нравится. В новом п...
В России дешевеют SSD – несмотря на падение курса рубля
Чато-boot
13:24
Каклам просьба не беспокоиться.
«Ростех» начал поставлять операторам связи российские базовые станции 4G LTE
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем