В том числе посещаемые сайты и время проведенное на них

Credit: Intel

Компания Intel недавно представила обновление драйверов для своих видеокарт Arc, в которое по умолчанию был добавлен сбор телеметрии от пользователей. Эта функция получила название "Программа улучшения вычислений Intel" и включена в установщик драйверов автоматически.

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Согласно заявлению Intel, собираемые данные будут использоваться для улучшения производительности продуктов компании. Однако в список собираемой информации входят не только технические характеристики компьютера, но и данные об использовании интернета, такие как посещаемые сайты и время на них.

При установке драйверов пользователь может отказаться от участия в программе сбора телеметрии, отметив соответствующий пункт. Однако многие просто соглашаются со всеми настройками по умолчанию.

Подобный подход к сбору данных о пользователях характерен для Nvidia, AMD и Microsoft. Однако ранее драйвера Intel работали без сбора телеметрии. Нововведение вызвало опасения пользователей в чрезмерном сборе личной информации.

Таким образом, при установке последних драйверов для видеокарт Arc от Intel, пользователям стоит обратить внимание на параметры сбора телеметрии и принять осознанное решение об участии в программе. Компания Intel заявляет, что собранные данные помогут улучшить производительность продуктов, однако часть информации выходит за рамки технических характеристик.