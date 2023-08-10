Nvidia и Hugging Face представили инновационный сервис для обучения ИИ без компьютера.

Одна из ведущих компаний в области разработки графических процессоров и технологий искусственного интеллекта, корпорация Nvidia, недавно анонсировала запуск инновационного облачного сервиса под названием Training Cluster. Данная услуга призвана упростить процесс создания собственных моделей искусственного интеллекта для различных организаций, без использования мощных компьютерных систем.



Фото: https://unsplash.com / Fredrick Tendong

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Реализация этого проекта стала возможна благодаря партнерству Nvidia с известным стартапом в сфере ИИ - Hugging Face. Объединив усилия, компании запускают революционный продукт, который открывает новые горизонты для множества предприятий.

Основное предназначение нового облачного сервиса - предоставить простой и удобный инструментарий для обучения моделей искусственного интеллекта. Платформа работает на базе облачных вычислительных мощностей Nvidia, давая клиентам доступ к суперкомпьютерным возможностям без покупки физического железа.

Еще одним ключевым преимуществом является интеграция сервиса с ресурсами Hugging Face. Этот стартап содержит колоссальную базу из 250 000 готовых моделей ИИ и 50 000 наборов данных для их обучения. Такая комбинация позволит компаниям быстрее создавать и внедрять персонализированные решения на базе нейросетей.

Подводя итоги, запуск Training Cluster - весомый вклад Nvidia и Hugging Face в продвижение технологий ИИ. Теперь возможности облачного машинного обучения станут доступнее для бизнеса, что послужит мощным стимулом для инноваций.