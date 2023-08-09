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Корпорация Google приняла решение о существенном уплотнении периодичности выпуска апдейтов для своего ультрапопулярного веб-браузера Chrome с ежемесячного до еженедельного режима.
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Эта мера призвана минимизировать возможности хакеров по эксплуатации уязвимостей в программном обеспечении и надёжно защитить сотни миллионов пользователей по всему миру от кибератак и взломов конфиденциальных данных.
Ключевые моменты:
- Ранее крупные релизы Chrome выходили один раз в 4 недели, внеплановые обновления безопасности - раз в 2 недели.
- Начиная с версии 116, Chrome полностью переходит на еженедельную периодичность выпуска всех критически важных апдейтов.
- Причина нововведения - особенности открытого исходного кода Chromimum, лежащего в основе Chrome. Это позволяло злоумышленникам находить уязвимости и создавать вредоносные эксплойты.
- Регулярное оперативное закрытие брешей в безопасности кардинально затруднит хакерам возможности по взлому и предотвратит миллионы потенциальных кибератак.
Итог: еженедельные обновления Chrome станут важнейшей мерой по существенному повышению надёжности защиты конфиденциальных данных сотен миллионов пользователей во всём мире. Кроме этого, регулярные высокоскоростные апгрейды значительно улучшат стабильность и производительность браузера.