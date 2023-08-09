При этом батарея сохранит 80% емкости спустя 1600 циклов

Технологии быстрой зарядки смартфонов продолжают стремительно развиваться. Компания OnePlus, известная своими инновационными решениями, анонсировала выход нового флагманского смартфона OnePlus Ace 2 Pro с еще более впечатляющей скоростью зарядки.

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Согласно заявлению производителя, новинка сможет заряжаться от 0 до 100% всего за 17 минут. Это станет возможным благодаря технологии быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 150 Вт, разработанной самой компанией OnePlus.

По сравнению с предыдущим поколением флагманских смартфонов OnePlus, скорость зарядки возрастет примерно вдвое. Так, модель OnePlus 10 Pro с поддержкой 80 Вт SuperVOOC заряжается от 1% до 100% за 32 минуты. А флагман прошлого года OnePlus 9 Pro с 65-ваттной системой Warp Charge 65T пополняет заряд аккумулятора до 100% за 29 минут.

150-ваттная технология SuperVOOC S для OnePlus Ace 2 Pro разрабатывалась с учетом обеспечения максимальной бережности к аккумулятору. Согласно тестированию компании, батарея сохранит не менее 80% изначальной ёмкости и после 1600 циклов зарядки, что эквивалентно примерно 4 годам активного использования.

Достичь таких показателей удалось благодаря оптимизации аппаратной части и алгоритмов управления мощностью. Технология контролирует температуру батареи в режиме реального времени и регулирует скорость зарядки для минимизации повреждений ячеек.

OnePlus Ace 2 Pro оснащен аккумулятором увеличенной емкости 5000 мАч. По словам разработчиков, это оптимальный объем для поддержания компактности смартфона и в то же время обеспечения достаточного времени автономной работы.

Новая технология SuperVOOC S также поддерживает универсальный протокол быстрой зарядки UFCS. Это позволит использовать совместимые зарядные устройства других популярных брендов, таких как Oppo, vivo, Xiaomi и Huawei. Протокол был разработан ими совместно с OnePlus для стандартизации решений.

Помимо рекордной скорости зарядки, OnePlus Ace 2 Pro обещает получить и другие передовые характеристики, достойные флагманского устройства. А уже на 16 августа намечен официальный анонс смартфона для китайского рынка.