Комплимент Дмитрия Медведева не мог остаться без внимания

В телеграм-канале Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сообщается, что Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высоко оценил системный подход региона к подготовке добровольцев.

По словам Медведева, благодаря этому подходу удалось значительно укрепить ряды армии - более 30 тысяч бойцов и 15 тысяч добровольцев.

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Глава ЧР Рамзан Кадыров выразил благодарность за положительную оценку и подчеркнул, что команда, основанная первым Президентом ЧР Ахматом-Хаджи Кадыровым, готова выполнять любые приказы Верховного Главнокомандующего Владимира Путина в защиту страны.

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Кадыров также подчеркнул успешную подготовку добровольцев и бойцов силовых подразделений ЧР, проведенную на базе Российского университета спецназа, повышающую их боеспособность и эффективность на фронте. Глава региона выразил гордость и пожелал успехов всем участникам в защите Отечества.