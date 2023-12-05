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В телеграм-канале Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сообщается, что Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высоко оценил системный подход региона к подготовке добровольцев.
По словам Медведева, благодаря этому подходу удалось значительно укрепить ряды армии - более 30 тысяч бойцов и 15 тысяч добровольцев.
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Глава ЧР Рамзан Кадыров выразил благодарность за положительную оценку и подчеркнул, что команда, основанная первым Президентом ЧР Ахматом-Хаджи Кадыровым, готова выполнять любые приказы Верховного Главнокомандующего Владимира Путина в защиту страны.
Кадыров также подчеркнул успешную подготовку добровольцев и бойцов силовых подразделений ЧР, проведенную на базе Российского университета спецназа, повышающую их боеспособность и эффективность на фронте. Глава региона выразил гордость и пожелал успехов всем участникам в защите Отечества.