Разработчики InZoi и The First Berserk: Khazan призывают пользователей видеокарт линеек RTX 4000 и 3000 отказаться от установки драйверов NVIDIA версии 572 из-за их нестабильной работы

Разработчики новинок игровой индустрии предупреждают пользователей о проблемах с производительностью на определённых сериях видеокарт NVIDIA. В частности, пользователи могут столкнуться с заметными просадками частоты кадров и подтормаживаниями в ряде игр. Эта информация была подтверждена в приведённом ниже тексте:

Особенно это актуально для тех, кто играет в такие популярные проекты, как InZoi и The First Berserk: Khazan. Оптимальным решением станет установка предыдущей версии драйвера GeForce Game Ready 516.59, который уже зарекомендовал себя как более стабильный вариант для графических ускорителей NVIDIA. Именно эта версия помогает избежать большинства проблем с частотой кадров и обеспечить более гладкую работу в указанных играх.