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Компания AMD выпустила заявление для своих партнеров, предостерегающее от реселлеров и ботов, перечисляя способы для розничных торговцев "задраить люки". Это сделано для того, чтобы гарантировать получение видеокарт AMD серии RX 6000 и процессоров Ryzen 5000 настоящими потребителями.

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В документе, отправленном розничным партнерам AMD, компания перечисляет несколько способов, которыми она рекомендует предотвращать скупку лотов ботами и обеспечивать плавный (насколько это возможно) запуск. К ним относятся:

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- Обнаружение и блокирование ботов

- Реализация сложной "капчи"

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- Лимиты на покупку

- Бронирование

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- Ручная обработка заказов

- Лимит продаж (В2В)

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- Распределение запасов по корзинам

Это более или менее похоже на список мер, которые Nvidia озвучивала перед выпуском серии RTX 3xxx, однако, AMD уверены, что более внимательное отношение к заказам и вышеописанные меры позволят избежать "бумажного" запуска продаж.

"Нашим главным приоритетом является обеспечение того, чтобы геймеры, энтузиасты и создатели диджитал-контента могли легко приобрести наши видеокарты AMD Radeon RX 6000 и процессоры AMD Ryzen 5000 Series во время запуска и после него", - говорится в документе.

Пожелаем AMD хорошего старта продаж - конкуренция производителей всегда важна. И для потребителя прежде всего.