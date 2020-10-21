Компания AMD обучает ритейлеров как избежать фатальных ошибок Nvidia при запуске RTX 3xxx серии
AMD не допустит серьёзных промашек, которые негативно сказались на продажах главного конкурента
Компания AMD выпустила заявление для своих партнеров, предостерегающее от реселлеров и ботов, перечисляя способы для розничных торговцев "задраить люки". Это сделано для того, чтобы гарантировать получение видеокарт AMD серии RX 6000 и процессоров Ryzen 5000 настоящими потребителями.
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В документе, отправленном розничным партнерам AMD, компания перечисляет несколько способов, которыми она рекомендует предотвращать скупку лотов ботами и обеспечивать плавный (насколько это возможно) запуск. К ним относятся:
- Обнаружение и блокирование ботов
- Реализация сложной "капчи"
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- Лимиты на покупку
- Бронирование
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- Ручная обработка заказов
- Лимит продаж (В2В)
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- Распределение запасов по корзинам
Это более или менее похоже на список мер, которые Nvidia озвучивала перед выпуском серии RTX 3xxx, однако, AMD уверены, что более внимательное отношение к заказам и вышеописанные меры позволят избежать "бумажного" запуска продаж.
"Нашим главным приоритетом является обеспечение того, чтобы геймеры, энтузиасты и создатели диджитал-контента могли легко приобрести наши видеокарты AMD Radeon RX 6000 и процессоры AMD Ryzen 5000 Series во время запуска и после него", - говорится в документе.
Пожелаем AMD хорошего старта продаж - конкуренция производителей всегда важна. И для потребителя прежде всего.
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