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В своих сообщениях в социальной сети Twitter "ветеран" утечек hardware тематики под ником Rogame опубликовал ошеломительные предполагаемые частоты старших GPU семейства "Big Navi", устанавливаемые на hi-end видеокарты новой, шестой серии от AMD. По информации из данного твита, Navi 21 XT и Navi 21 XL получат очень высокие тактовые частоты - до 2,4 ГГц, что также было сообщено ранее.

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Утечка информирует: обе старшие версии графических процессоров Navi 21 XT и Navi 21 XL "Big Navi" для видеокарт серии Radeon RX 6000 будут иметь просто огромную разницу между базовыми и буст-частотами - скачок составит более 900 MHz!

На скриншоте отображены частотные формулы, опубликованные инсайдером Rogame:

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Частоты AMD Radeon RX 6000 Series Navi 21 XT "Big Navi" GPU (согласно информации Rogame):

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- Базовая тактовая 1450MHz до 1500 МГц

- Игровая частота от 2000 МГц до 2100 МГц

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- Частота буста - до 2400 МГц

Согласно утечке от этого же инсайдера, GPU Navi 21 XT/XL получат еще более высокие тактовые частоты в нереференсных вариантах видеокарт.

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Стартовая поставка новых видеокарт будет продаваться только в виде эталонных вариантов, но партнеры AMD определенно готовят свои собственные индивидуальные модели, которые будут иметь еще более высокие тактовые частоты.

Таким образом, можно надеяться, что RTX 3080 будет повержен новой Big Navi 21XT, и возобновится ожесточенная конкуренция в топ-сегменте.