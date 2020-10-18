Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD Radeon RX 6000 на чипе Big Navi 21 получат огромный прирост частоты в boost режиме
Видеокарты данного семейства будут иметь огромную разницу между базовыми и буст-частотами - более 900MHz

[ ] для раздела Блоги
7
RTX 3090 - смотри ЦЕНУ и в каментах ждут тебя
50% скидки в Ситилинке до конца недели
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В своих сообщениях в социальной сети Twitter "ветеран" утечек hardware тематики под ником Rogame опубликовал ошеломительные предполагаемые частоты старших GPU семейства "Big Navi", устанавливаемые на hi-end видеокарты новой, шестой серии от AMD. По информации из данного твита, Navi 21 XT и Navi 21 XL получат очень высокие тактовые частоты - до 2,4 ГГц, что также было сообщено ранее.

реклама

Утечка информирует: обе старшие версии графических процессоров Navi 21 XT и Navi 21 XL "Big Navi" для видеокарт серии Radeon RX 6000 будут иметь просто огромную разницу между базовыми и буст-частотами - скачок составит более 900 MHz!

На скриншоте отображены частотные формулы, опубликованные инсайдером Rogame:

анонсы и реклама
Предложение дня - RTX 8000 за 463 700р
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Частоты AMD Radeon RX 6000 Series Navi 21 XT "Big Navi" GPU (согласно информации Rogame):

реклама

- Базовая тактовая 1450MHz до 1500 МГц

- Игровая частота от 2000 МГц до 2100 МГц

реклама

- Частота буста - до 2400 МГц

Согласно утечке от этого же инсайдера, GPU Navi 21 XT/XL получат еще более высокие тактовые частоты в нереференсных вариантах видеокарт.

реклама

Стартовая поставка новых видеокарт будет продаваться только в виде эталонных вариантов, но партнеры AMD определенно готовят свои собственные индивидуальные модели, которые будут иметь еще более высокие тактовые частоты.

Таким образом, можно надеяться, что RTX 3080 будет повержен новой Big Navi 21XT, и возобновится ожесточенная конкуренция в топ-сегменте.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd big navi 6900хт big navi 21 boost clock navi xl navi xt rx6000
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
13
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
54
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
12
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2
17
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
35
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
21
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B460-I Gaming
8
Тестирование видеокарт GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 5500 XT в актуальных играх
18
Обзор и тестирование корпуса Deepcool CL500
19
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
26

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 34
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 21
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 114
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 41
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi выпустила российскую версию MIUI 12 на самый необычный флагман 2018 года – ссылка на закачку
3
Xiaomi Mi 10T Pro упал в цене на 290 долларов – Snapdragon 865, 144-Гц панель IPS, АКБ на 5000 мА*ч и NFC
9
Цена Redmi Note 8 Pro рекордно упала на 130$ – NFC, 64 Мп камера, геймерский процессор и зарядка 30 Вт
11
Геймерский Ryzen 5 3600 резко подешевел – самый оптимальный процессор со скидкой до 4 тысяч рублей
35
Xiaomi назвала 30 смартфонов, которые получат Android 11 на MIUI 12 в 2020 году – список и сроки выхода
+
Intel Core i7-9700K рекордно подешевел - лучший геймерский 8-ядерник с частотой до 4.9 GHz потерял в цене 110$
30
Три популярных смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 в России и мире
+
Глава игрового подразделения Microsoft подтвердил, что The Elder Scrolls VI не выйдет на Playstation 5
18
Radeon RX 6900ХТ–Big Navi получит высокую тактовую частоту и низкую цену–2.4 ГГц vs 1.7 у RTX 3080
80
Xiaomi Mi 10 сильно подешевел – игровой процессор, камера 108 Мп, 50 Вт, OLED и NFC со скидкой до 400$
2
Опубликованы достоверные характеристики AMD Radeon RX 6900 XT - частота 2,4GHz, 16 ГБ памяти GDDR6 и 255W TGP
83
Геймерская видеокарта GeForce RTX 2070 рекордно подешевела – скидки доходят до 10 000 рублей
21
AMD Ryzen 5600X, 5800X и 5900X оказались на 25-30% быстрее предшественников – опубликованы первые результаты тестов
75
ASUS представила самую производительную видеокарту серии GeForce RTX 3090 за 2 500 долларов
11
Технический директор AMD подтвердил намерения реализовать поддержку PCI Express 5.0
49
Assassin's Creed Valhalla устранит главную проблему серии, снижающую производительность ПК-версий игры
16
Видеокарта Big Navi – Radeon RX 6900 ХТ может оказаться гораздо медленнее GeForce RTX 3080
51
Первые достоверные сведения о процессорах Intel 12-го поколения Alder Lake – огромный чип, DDR5 и PCI-E 5.0
23
Новый инструмент Microsoft значительно ускорит игры на Windows 10 – возможности Xbox на обычном ПК
7
8-ядерный Core i7-9700K@4.9 ГГц сильно подешевел – лучший игровой процессор со скидкой в 8 500 рублей
51

Популярные статьи

Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
54
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Corsair, Deepcool, Evercool. Часть 3
24
Бюджетный компьютер на Core i3-10100 – универсальная сборка для игр, работы и медиа
34
Собираем игровой компьютер для Assassin’s Creed Valhalla за 104570 рублей
60
В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
13
Лучшие видеокарты осени – выбираем оптимальную модель на любой кошелёк для настоящих геймеров
13
Аналитики спрогнозировали сроки снижения цен на iPhone 12
7
Обзор игры MotoGP 20
4
Мои аргументы в пользу Xbox 360, PS4 и компа среднего уровня с Авито
6
ТОП 10 дешёвых мужских инструментов с AliExpress для ремонта и быта, о которых вы могли не знать
+

Сейчас обсуждают

Андрей Якубовский
23:39
180к, турбина, гнилобайт. Знатное комбо
GeForce RTX 3090 в ограниченном количестве поступила в российскую розницу–цены, ссылки, доступность
Саша Устецький
23:33
сколько райзены не делай а вега это наше всё
Опубликованы предполагаемые характеристики шестиядерного процессора AMD Cezanne
Every
23:29
4000 только apu они жрут мало, не будет показательно - тест ведь фаз питания а не озу
Ищем оптимальную материнскую плату под Ryzen 5600Х - тест VRM плат на чипсете B550 до 160$ от Hardware Unboxed
Morph ☢
23:26
под воду то что надо !
GeForce RTX 3090 в ограниченном количестве поступила в российскую розницу–цены, ссылки, доступность
Наблюдательный
23:26
Да, интел многие годы не может догнать в играх разонаные хасвелы, а в рабочих задачах зионы из мусорки.
AMD Ryzen 5 5600X оказался ощутимо производительнее своего предшественника в тесте SiSoftware
Саша Устецький
23:24
не нада людям в космос соваться... хватит и того что маск сделает спутники вокруг всей планеты для бесплатного интернета и тогда от слежки за тобой будет никуда не дется а потом так и вообще будут все...
Первый пилотируемый полёт к Марсу и высадка на Красной планете планируются на 2024 год
Ляд
23:23
Он не россиянин, с чего вдруг такое мнение? Политоту завозим?
Одобрение сделки между ARM и NVIDIA противоречит интересам Китая
ddr22
23:19
ванесса будет позже)
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Corsair, Deepcool, Evercool. Часть 3
wwr222
23:18
Отбитым красным фанатам на законодательном уровне надо запретить говорить о тестах в 720р(а они теперь срочно станут актуальными) и развивать тему "ну и что дороже,зато быстрее на 3фпс"
AMD Ryzen 5600X, 5800X и 5900X оказались на 25-30% быстрее предшественников – опубликованы первые результаты тестов
Magnum79
23:17
Хотел возразить, но автор вовремя вставил своё фото (то, что над девушкой). После этого всё стало понятно и умильно, и грамматика, и нытьё, и ранняя мастр@бация с компами.
Мои аргументы в пользу Xbox 360, PS4 и компа среднего уровня с Авито
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем