Honda и её премиальный бренд Acura присоединяются к растущему списку автопроизводителей, предоставляющих владельцам электромобилей доступ к сети зарядных станций Tesla Superchargers в Северной Америке.

Honda

Honda и её премиальный бренд Acura присоединяются к растущему списку автопроизводителей, предоставляющих владельцам электромобилей доступ к сети зарядных станций Tesla Superchargers в Северной Америке.

Начиная с июня 2025 года, владельцы электромобилей Honda Prologue и Acura ZDX смогут заряжать свои автомобили на станциях Tesla. Однако эти модели оснащены портами для зарядки CCS, которые не совместимы с технологией Tesla. Для использования Superchargers клиентам Honda и Acura потребуется приобрести специальные адаптеры для быстрой зарядки, одобренные производителем. Стоимость адаптеров пока не раскрывается.

Компания Honda сообщила, что владельцы Prologue и ZDX получат уведомления через приложения HondaLink и Acura EV, когда адаптеры поступят в продажу. Эти приложения также будут отображать расположение авторизованных станций Superchargers.

Honda согласилась применить стандарт зарядки Tesla, известный как NACS (North American Charging Standard), ещё в 2023 году. Тогда компания заявила, что выпустит новую модель электромобиля с портом NACS в 2025 году, однако этот срок был перенесён на год.

Первой моделью с портом NACS станет Acura RSX, выход которой на рынок запланирован на 2026 год. За ней последуют модели Honda 0 series, представленные на выставке CES 2025.

Среди других автопроизводителей, чьи электромобили уже имеют доступ к сети Superchargers, — Ford, General Motors, Lucid, Rivian и другие.