Социальная сеть Threads, принадлежащая Meta и конкурирующая с X, объявила о запуске новых функций, связанных с темами, управлением ответами и воспроизведением видео. Эти обновления призваны сделать платформу более персонализированной и удобной для пользователей, число которых превышает 320 миллионов в месяц. Компания также заявила, что политический контент теперь будет предлагаться пользователям в более индивидуальном формате.

Threads

Социальная сеть Threads, принадлежащая Meta и конкурирующая с X, объявила о запуске новых функций, связанных с темами, управлением ответами и воспроизведением видео. Эти обновления призваны сделать платформу более персонализированной и удобной для пользователей, число которых превышает 320 миллионов в месяц. Компания также заявила, что политический контент теперь будет предлагаться пользователям в более индивидуальном формате.





Threads сталкивается с растущей конкуренцией не только со стороны X, но и таких платформ, как Bluesky, которая насчитывает более 33 миллионов пользователей и вдохновляет создателей альтернативных социальных сетей. Новые функции Meta направлены на удержание аудитории и повышение вовлеченности.





Одним из ключевых обновлений стала возможность добавлять до 10 интересующих тем в профиль пользователя. При нажатии на эти темы отображаются связанные публикации, что упрощает взаимодействие с другими пользователями, разделяющими схожие интересы. Ранее в этом месяце компания начала тестирование этой функции, и теперь она становится доступной для всех.





Кроме того, при создании нового поста пользователи увидят подсказки с предложением добавить актуальную тему или тему, связанную с их предыдущими публикациями. Это поможет охватить аудиторию, заинтересованную в конкретной теме. Также был обновлен дизайн тегов, которые теперь отображаются в виде «таблеток» рядом с постами в ленте.





Threads также вводит новые настройки управления взаимодействием. Пользователи смогут ограничивать ответы и цитирование своих постов только подписчиками. Это дополняет функцию контроля цитирования, запущенную в ноябре 2024 года.

Еще одним важным обновлением стала возможность настраивать порядок пользовательских лент, включая выбор ленты по умолчанию при открытии приложения. Это изменение было долгожданным среди пользователей.

Meta также улучшила видеоплеер, добавив удобные элементы управления воспроизведением и прогресс-бар для быстрой перемотки.

Отдельное внимание уделено политическому контенту. После решения Meta в 2024 году прекратить активное продвижение политических материалов на Instagram и Threads, компания теперь постепенно возвращает такой контент в ленты пользователей, основываясь на их предпочтениях. Это решение вызвало споры, особенно после того, как Meta отказалась от программы проверки фактов, переложив ответственность на модерацию сообщества.

Компания заявила, что будет продолжать учитывать отзывы пользователей при дальнейшем развитии Threads, стремясь сделать платформу более персонализированной и удобной.