Венчурные инвестиции в европейские стартапы в 2024 году превысили $52 млрд, что подтверждает долгосрочный тренд роста рынка и его постепенную стабилизацию после резких скачков в 2021-2022 годах, вызванных пандемией COVID-19, и последующего спада в 2023 году. Такие данные содержатся в новом отчете международной юридической фирмы Orrick, посвященном рынку венчурного капитала в Европе.

Автор : Getty Images

Венчурные инвестиции в европейские стартапы в 2024 году превысили $52 млрд, что подтверждает долгосрочный тренд роста рынка и его постепенную стабилизацию после резких скачков в 2021-2022 годах, вызванных пандемией COVID-19, и последующего спада в 2023 году. Такие данные содержатся в новом отчете международной юридической фирмы Orrick, посвященном рынку венчурного капитала в Европе.

Несмотря на политическую и регуляторную нестабильность, наблюдаемую в 2024 году, пул талантливых стартапов в Европе продолжает расширяться, даже несмотря на дефицит финансирования, который ощущался в прошлом году. Анализ более 375 сделок венчурного капитала и инвестиций в рост показал, что европейский рынок стартапов стабилизировался, а условия инвестиций стали более сбалансированными по сравнению с периодами резких взлетов и падений во время и после пандемии.

Важным трендом стало более широкое использование документов Британской ассоциации венчурного капитала (BVCA) в европейских сделках. Это упрощает процесс заключения сделок, так как все стороны лучше понимают их структуру.

Еще одной заметной тенденцией стало расширение опционных пулов в европейских компаниях. Более 70% сделок с участием долевого финансирования включали дополнительные опции.

Объем и размер сделок также показали положительную динамику. Средний размер сделок, заключенных Orrick с инвесторами, вырос на 66%, в то время как сделки, инициированные стартапами, немного сократились, хотя они по-прежнему составляют большинство.

Тем не менее, отчет указывает на сохраняющийся дефицит финансирования на поздних стадиях роста. Если ранние стадии финансирования в Европе развиты хорошо, то сделки на этапах роста и расширения остаются менее доступными.

Долевые сделки оказались более популярными, чем долговые, при этом компании чаще предпочитали раунды расширения, а не привлечение заемных средств. Наиболее распространенными типами долевых сделок стали ASAs (Advanced Subscription Agreement) и SAFE (Simple Agreement for Future Equity).

Около 30% раундов финансирования включали вторичные сделки или их компоненты. Основатели стартапов все чаще прибегают к вторичным сделкам на ранних этапах, включая даже стадию Series A.

Стартапы с бизнес-моделями, основанными на SaaS или платформах, составили 21% от общего числа сделок, deep tech — 23%, сделки с компонентами искусственного интеллекта и машинного обучения сохранили долю в 33%, а финтех вырос до 16% от общего числа европейских сделок.