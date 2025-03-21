Tesla объявила об отзыве около 46 000 электромобилей Cybertruck из-за проблемы с внешней стальной панелью, расположенной рядом с лобовым стеклом, которая может отслаиваться во время движения.

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Tesla объявила об отзыве около 46 000 электромобилей Cybertruck из-за проблемы с внешней стальной панелью, расположенной рядом с лобовым стеклом, которая может отслаиваться во время движения.

Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) сообщило, что данная проблема может создавать опасность для водителя и других участников дорожного движения. Согласно документам, Tesla узнала о проблеме в начале января и с тех пор зафиксировала 151 гарантийный случай, связанный с отслаиванием панели. На данный момент не сообщается о каких-либо авариях или травмах, вызванных этой неисправностью.

Причиной проблемы стал "структурный клей", который фиксирует панель на месте. Как выяснилось, он подвержен "экологическому разрушению" под воздействием внешних факторов. Tesla планирует устранить проблему бесплатно для владельцев, заменив клей на более устойчивый к внешним воздействиям, а также установив дополнительный крепёжный элемент для фиксации панели.

Это уже восьмой отзыв Cybertruck, который, несмотря на высокие продажи среди электрических пикапов, не оправдал ожиданий генерального директора Tesla Илона Маска. Ранее многие проблемы решались с помощью обновлений программного обеспечения, но в данном случае владельцам придется посетить сервисные центры.

Два предыдущих отзыва также были связаны с отслаиванием деталей. В апреле 2024 года проблема касалась педали акселератора, которая могла застревать в положении "полный газ". В июне 2024 года отзыв был связан с недостаточным креплением декоративной панели в кузове грузовика.

Несмотря на историю проблем с клеем, Tesla не сразу отреагировала на новую проблему. После первого обращения компания провела инженерное исследование, которое не выявило дефектов. Однако после обращения NHTSA 21 февраля и анализа жалоб в социальных сетях и сервисных записей Tesla согласилась на отзыв 11 марта.

Владельцы Cybertruck будут уведомлены о необходимости посещения сервисного центра для устранения проблемы.