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Smile2kk
Spotify запустила плейлист «Концерты рядом с вами» для поиска ближайших мероприятий
В среду Spotify представил новый персонализированный плейлист, который поможет слушателям находить предстоящие концерты в их регионе. Плейлист под названием «Концерты рядом с вами» обновляется каждую среду и включает 30 треков от артистов, которые скоро выступят поблизости. В плейлисте также содержатся полные детали мероприятий и ссылки для покупки билетов. Spotify сотрудничает с такими платформами для продажи билетов, как AXS, DICE, Eventbrite и Ticketmaster.

Spotify

В среду Spotify представил новый персонализированный плейлист, который поможет слушателям находить предстоящие концерты в их регионе.

Плейлист под названием «Концерты рядом с вами» обновляется каждую среду и включает 30 треков от артистов, которые скоро выступят поблизости. В плейлисте также содержатся полные детали мероприятий и ссылки для покупки билетов. Spotify сотрудничает с такими платформами для продажи билетов, как AXS, DICE, Eventbrite и Ticketmaster.

Как и другие персонализированные плейлисты Spotify, такие как «Daylist» и различные «Миксы», «Концерты рядом с вами» адаптируется под музыкальные предпочтения пользователей, помогая им открывать для себя любимых исполнителей.

Чтобы получать актуальную информацию о предстоящих мероприятиях, слушателям необходимо включить функцию передачи местоположения в разделе «Live Events», который находится во вкладке «Поиск» в приложении Spotify. Компания также рекомендует включить push-уведомления и подписаться на любимых артистов, чтобы получать персонализированные напоминания.

Это объявление последовало за публикацией ежегодного отчета Spotify Loud & Clear, в котором приводятся подробные данные о выплатах артистам, чтобы опровергнуть утверждения о недостаточном вознаграждении на платформе. Впервые в 2024 году артист, чьи треки набрали один миллион прослушиваний, получил в среднем более $10 000.

#news #spotify #music #techcrunch
Источник: techcrunch.com
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