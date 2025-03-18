Владельцы устройств Roku столкнулись с автоматическим воспроизведением трейлера «Моана 2» сразу после включения гаджета — ещё до появления домашнего экрана. Компания называет это «инновацией», но пользователи в ярости. Чем ответят конкуренты и можно ли избежать навязчивой рекламы?

Некоторые владельцы устройств Roku пришли в ярость, когда трейлер «Моана 2» начал играть ещё до загрузки домашнего экрана.

Roku

В минувшие выходные пользователи Roku заметили новую раздражающую рекламную тактику компании: трейлер фильма «Моана 2» начинал воспроизводиться сразу после включения устройства, ещё до появления домашнего экрана. Об этом сообщило издание Ars Technica, а также несколько обсуждений на Reddit.

Реакция клиентов, как можно догадаться, оказалась резко негативной. Напомним: Roku получает основную прибыль от рекламы, а не от продажи недорогих стриминговых устройств. Но, подобно Amazon, компания обнаружила, что «настройку рекламы» легко перевести в режим агрессии. Рекламу можно закрыть, но это не снижает градус возмущения.

«Баннеры ещё куда ни шли, но видео при запуске? Это уже слишком», — написал один из пользователей Reddit.«Включил телевизор — и сразу реклама на домашнем экране? Надеюсь, это глюк», — возмутился другой на форуме Roku.«Я выбросил все устройства Amazon из-за такого мусора. Если Roku продолжит, поступлю так же», — добавил третий.

Судя по отзывам, клиенты не считают такой опыт «удовлетворительным».

Amazon и Google тоже не стесняются навязывать рекламу. Фото: Крис Уэлч / The Verge