Японская компания Elecom выпустила Na Plus — первый потребительский power bank с натрий-ионным аккумулятором. Устройство работает в экстремальных температурах, выдерживает до 5000 циклов зарядки и безопаснее литиевых аналогов. Однако высокая цена и большие габариты пока ограничивают массовое внедрение технологии.





Powerbank Elecom Na Plus с USB-A, USB-C портами

Японский производитель аксессуаров Elecom анонсировал первый в мире портативный аккумулятор на натрий-ионных батареях — Na Plus. Как сообщает Notebookcheck, устройство емкостью 9000 мАч не содержит лития, способно пережить почти 5000 циклов зарядки и работает при температурах от -34°C до +50°C (-30…122°F). Даже при ежедневной зарядке его хватит на 13 лет.

Натрий-ионные батареи — молодая технология, и их производство пока не достигло масштабов литий-ионных аналогов. Если базовый power bank на 10 000 мАч от Anker можно купить за 20 USD, то Na Plus дебютирует в Японии по цене 9 980 JPY ($67) в черном и светло-сером цветах. О глобальном релизе компания пока не объявляла.

Na Plus оснащен одним портом USB-C (максимальная мощность — 45 Вт) и одним USB-A (18 Вт). Уровень заряда отображается светодиодами, а полная зарядка занимает около двух часов.

Литий-ионные батареи доминируют с 1990-х, но добыча лития, кобальта и никеля связана с загрязнением экосистем. Натрий, в отличие от лития, доступен в изобилии, а его производство экологичнее. Кроме того, натрий-ионные аккумуляторы менее склонны к перегреву и возгоранию.

Снизить стоимость Na Plus поможет расширение производственных цепочек, но это не решит другой проблемы: натрий-ионные батареи физически больше. Их энергетическая плотность ниже, чем у литиевых, поэтому для аналогичной емкости требуются более крупные и тяжелые элементы. Например, 10 000 мАч power bank от Anker весит 213 грамм, а 9000 мАч Na Plus — 350 грамм.

«Такие батареи лучше подходят для применений, где размер не критичен: системы хранения энергии, резервные источники питания или грузовые суда», — отмечают эксперты. Однако сам факт выхода технологии на потребительский рынок — важный шаг.



