Открыт предзаказ на первые четыре тома комикса

В сентябре издательство МИФ выпускает сразу четыре тома одного из самых популярных корейских комиксов (манхва) – «Точка зрения всеведущего читателя». На родине у тайтла свыше 575 млн прочтений, есть экранизация с топовыми корейскими звездами «Всеведущий читатель», а также анонсированы аниме и видеоигра.

Обычный клерк Ким Докча на протяжении десятка дет оставался единственным читателем веб-новеллы. Он изучил ее героев, правила и каждый поворот истории. В день, когда выходит последняя глава, сюжет новеллы начинает разворачиваться в реальном мире, давая старт смертельной игре на выживание, в которой участвует все человечество, а могущественные сущности выбирают любимчиков и наделяют их силой.

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У Кима нет сверхспособностей, оружия и боевой подготовки, но есть то, чего нет у других: он знает сюжет от начала до конца. И, возможно, именно это знание – его единственный шанс изменить ход событий.

Если зайти немного дальше привычного постапокалипсиса, можно заметить, что эта история гораздо глубже, и в ней поднимаются очень нетривиальные темы: одиночество читателя, спасение себя через книгу, невозможность абсолютного знания и многое другое.

Манхва написана в стиле исекай – популярном жанре аниме, манги и ранобэ, в котором герой попадает в параллельную или фантастическую реальность. В произведении присутствует большой пласт интертекста, отсылок к корейской и мировой культуре.

За право издания «Точки зрения Всеведущего читателя» на русском языке издательство боролось несколько лет. Большая работы была проведена над переводом (выполнен Еленой Дибровой), а также шли активные консультации с сообществом Assley Team, выпускающим фанатский перевод комикса.

Если оформить предзаказ на официальном сайте, то можно получить приятные бонусы – открытки, скретч- и своп-карты, закладки и календарь.