Вдохновленный балетом и славянской мифологией слэшер выйдет на платформе Steam в 2026 году

Российская компания WATT Studio представила слэшер Tsarevna. Действие будет разворачиваться в темной вселенной, вдохновленной славянским фэнтези. Протагонистом станет юная воительница и наследница низвергнутой династии, путешествующая по разоренному миру в надежде открыть тайны собственного прошлого.

Боевая система органично переплетает динамичный ближний бой с изящными движениями классического балета – хореографию главной героини создавали на основе захвата движений примы Большого театра Алёны Ковалевой.

При помощи меча, скованного из эмоций, царевна должна сразиться с множеством призраков, русалок и прочих духов в разнообразных локациях – от сгинувших деревень и разоренных храмов до облачного Ирия и глубин Подземья. Кроме битв, разработчики также обещают загадки, ловушки, испытания и общение с языческими божествами.

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