Российская команда Fuzzy Pixel выложила трейлер симулятора прокурора с элементами детективной графической новеллы. Выполненные на движке Construct 3 «Законы Надрагии» рассказывают о расследовании под давлением государства, идеологии и морали.
В суде придется использовать не только факты, предоставленные детективом, но и лазейки в законах. Можно решать кого казнить, а кого – миловать, но за каждым вердиктом будет пристально наблюдать Верховная Коллегия. Для победы потребуется совершенствовать интуицию, упорство и начитанность, а также заводить полезные знакомства. Каждое решение влияет на судьбы людей и их отношение к государству – можно как противостоять режиму, так и стать шестеренкой в отлаженном репрессивном механизме. Ознакомиться со всеми особенностями проекта можно в бесплатной демоверсии.