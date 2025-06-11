Выход грядущего симулятора прокурора в тоталитарной стране запланирован на конец 2025 года в сервисах Steam и VK Play

Российская команда Fuzzy Pixel выложила трейлер симулятора прокурора с элементами детективной графической новеллы. Выполненные на движке Construct 3 «Законы Надрагии» рассказывают о расследовании под давлением государства, идеологии и морали.

В суде придется использовать не только факты, предоставленные детективом, но и лазейки в законах. Можно решать кого казнить, а кого – миловать, но за каждым вердиктом будет пристально наблюдать Верховная Коллегия. Для победы потребуется совершенствовать интуицию, упорство и начитанность, а также заводить полезные знакомства. Каждое решение влияет на судьбы людей и их отношение к государству – можно как противостоять режиму, так и стать шестеренкой в отлаженном репрессивном механизме. Ознакомиться со всеми особенностями проекта можно в бесплатной демоверсии.

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