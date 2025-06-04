Новое дополнение для фэнтезийной стратегии станет доступно с 26 июня на ПК, Xbox X/S, PS5 и Nintendo Switch

Третье по счету DLC расширит мир Dungeons 4 новой кампанией из 4 миссий, в которых игроки смогут встретиться с Рассказчиком, сорванцом Горгу, прекрасной эльфийкой Талией и ее добреньким сводным братом Тристаном.

В конце предыдущего приключения, герои сбиваются с пути. Ситуация осложняется еще и тем, что малыш Горгу постоянно истерит, чем не только ставит под угрозу безопасность отряда, но и проверяет на прочность нервы эльфийки.

Чтобы попытаться успокоить воплощение Зла в подгузниках, компаньонам предстоит рассказать ему четыре увлекательные истории. Неоценимую поддержку в решении этой задачи Талии окажут четыре новых умения.

Дополнение Tales from the Campfire для Dungeon 4 выйдет 26 июня 2025 года на ПК, PS5, Nintendo Switch и Xbox Series X/S.