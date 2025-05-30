Самостоятельная кооперативная игра от FromSoftware стала доступной на PS4, PS5, Xbox X/S и ПК

В Nightreign игрокам предстоит взять под контроль одного из 8 ночных странников, каждый из которых обладает своими способностями. В одиночку или группами по три человека они должны продержаться три дня в новом мире Лимвельд. Каждое путешествие обещает быть уникальным, поскольку оружие, монстры и даже окружение будут меняться и развиваться с каждой сессией. В конце первых двух дней путешественников будут ждать ужасающие боссы, а на третий раз им предстоит сразиться с одним из Владык Ночи – ранее невиданными противниками с новым набором испытаний.

Для успеха миссии ночные странники должны научиться сотрудничать и комбинировать свои способности, но даже неудачные забеги будут приносить реликвии, позволяющие настраивать и улучшать своих персонажей в соответствии с выбранным стилем прохождения.

Новая Action/RPG доступна в Стандартной и Делюкс версиях на русском языке. Nightreign быстро завоевала популярность и вошла в число самых востребованных видеоигр в онлайн-магазине Valve. Сразу после релиза в неё играло одновременно 313 тысяч человек.